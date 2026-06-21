松田元太がオフショットを大放出！「可愛すぎて悶絶」「かわいいが過ぎる」「7枚目の笑ってる顔が好き」忍者からアロハまで、くるくる変わる表情にも注目

【写真】松田元太がアロハシャツでキュートな笑顔！表情豊かなショットを大放出

Travis Japanの松田元太が自身のInstagramで、松田がCMキャラクターを務める“忍者めし”の撮影オフショットを大放出した。

■松田元太が忍者に変身！

松田は自身のInstagramで、「PR」「UHA味覚糖」とハッシュタグを添えて計18点の写真を公開した。

1枚目は鮮やかな紫色のジャケットにフードをすっぽりとかぶり、刀を斜め掛けにした忍者姿で登場。両手には松田がCMキャラクターを務めるUHA味覚糖のハード・グミ“忍者めし”の巨峰とラムネ味を持ち、おどけた表情で写っている。

2枚目からはモニターの写真を。4枚目では忍者メシを食べる姿を鏡越しに。その後もキメポーズをしたり、爆笑したりとクルクルと変わる表情を捉えた写真を投稿した。

さらにアロハシャツ姿で登場した松田は、狂言師で俳優の和泉元彌との2ショットを披露。撮影を終えたお祝いか、花束を手にしている。

この他、舞台で舞を披露するかのようなショットに、最後はアロハシャツで爽やかな表情を浮かべるなど、見ごたえのある写真で楽しませた。

松田はハッシュタグで「忍者めし無いとしんどい」「絶対誰よりも好き」と“忍者めし”愛を発揮。「みんなどの味が好き？」と呼びかけたり、「そろりそろり」「スラリスラリ」「夏はこれもだべ」と新フレーバーをアピールした。

■写真：松田元太の忍者姿からアロハシャツまで写真を大放出

この投稿を受けてフォロワーからは、「可愛すぎて悶絶」「かわいいが過ぎる」「全てが可愛い愛おしい」とかわいいの声が寄せられていた。

また、「写真いっぱいありがとう」「げんげんのInstagram投稿は最高に気分上がる」「5枚目ポーズがきまってるね」「7枚目の笑ってる顔が好き」と思い思いのコメントが多数寄せられていた。