【HG Newケロロロボ】 6月26日 発売予定 価格：2,860円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG Newケロロロボ」のパッケージ画像を公開した。発売は6月26日を予定しており、価格は2,860円。 本製品は、6月26日より上映予定の映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」に登場する「Newケロロロボ」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグ