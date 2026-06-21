【HG Newケロロロボ】 6月26日 発売予定 価格：2,860円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG Newケロロロボ」のパッケージ画像を公開した。発売は6月26日を予定しており、価格は2,860円。

本製品は、6月26日より上映予定の映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」に登場する「Newケロロロボ」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

今回同社公式Xアカウント「BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS）」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、Newケロロロボの勇ましい姿のほか、後ろにNewクルルロボの姿も描かれたデザインとなっている。

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会