ニチレイレディス第2日国内女子ツアー・ニチレイレディス第2日が20日、千葉・袖ヶ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72）で開催された。昨年の年間女王で、今季もメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉（大東建託）は52位から出て、1バーディー、1ボギーの72で通算イーブンパー。58位で今季初の予選落ちを喫した。次週は出場資格のあった海外メジャーの全米女子プロ選手権ではなく、国内ツアー史上最高優勝賞金7200万円の「EARTH MOND