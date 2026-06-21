オリオールズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、オリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場する。球団が発表した。前日の同カードは、育休取得のため欠場。後に自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。前日のオリオールズ戦を大谷は欠場。球団公式Xは「ショウヘイ・オオタニは育休（配偶者の出産に伴う休暇）でチームを離れている。週末のどこかの試合で復帰予定だ」と伝え