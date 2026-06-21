【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月21日19時より放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）は、放送1,000回記念SP。記念の回を飾るべく、DASHメンバーが勢揃いし、 メンバー全員で26年目の田植えに大奮闘する。それぞれの思い出の初登場シーンとともに、懐かしの映像も一挙プレイバック！ ■「根張りがいいね！根張りがいいよ！」（森本慎太郎） 放送1,000回の歴史の中でいちばん長く続いてい