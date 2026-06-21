『ザ！鉄腕！DASH!!』放送1,000回！城島茂、横山裕、森本慎太郎、藤原丈一郎、松島聡、髙地優吾、DASHメンバー全員で26年目の田植えに奮闘

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6月21日19時より放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）は、放送1,000回記念SP。記念の回を飾るべく、DASHメンバーが勢揃いし、

メンバー全員で26年目の田植えに大奮闘する。それぞれの思い出の初登場シーンとともに、懐かしの映像も一挙プレイバック！

■「根張りがいいね！根張りがいいよ！」（森本慎太郎）

放送1,000回の歴史の中でいちばん長く続いている企画が、2000年にスタートした「DASH村」。福島県の広大な荒れ地を開拓し、DASHチームにとっての農業の師匠・三瓶明雄さんにイチから教わった米作り。毎年、種をつなぎ続け、26年目の2026年もいよいよ、福島県大玉村に田植えの季節がやってきた。

5月下旬、育苗ハウス“DASHドーム”で苗の状態を確認する城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）は、「めっちゃ成長してる！」。種まきから1ヵ月で苗は大きく丈夫に成長。それもそのはず、26年目の今年は、番組を応援してくれる視聴者にも新男米を届ける計画『DASH My（米）Dream 2026』を実現させるべく、収穫量アップと一等米を目指し、棟梁・森本が “ある秘策”を施していたのだ。

思い通りの結果に上機嫌の森本は「根張りがいいね！ 根張りがいいよ！」と先輩・松岡昌宏から受け継いだ名言を連発。駆け付けた福島の仲間たちからも「立派な苗だ」とお墨付きが。

さらに、放送1,000回の記念に、城島がビッグサプライズを用意。DASHメンバーの横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、高地優吾（SixTONES「高」ははしごだかが正式表記）に声をかけ、6人そろっての田植えが実現！『鉄腕DASH』で6人が一堂に会するのは番組史上初だ。ところが田植え初挑戦の助っ人3人は、専用長靴に履き替えるのに四苦八苦し、いざ田んぼに入ると「（足が）もってかれる！」「危ない！」とコケまくり…！

一方、森本と藤原は1,000回を祝うスペシャル料理を準備するものの、想定外の事態に見舞われて…。てんやわんやの大騒ぎの末、大事な26年目の田植え、果たして無事に終わるのか!?

さらに放送1,000回を記念して、思い出のDASH名場面を一挙大放出。城島が「みんながひとつになった」という忘れられない企画とは？ メンバーの初登場シーンとともに、だん吉から巨大雪玉まで、懐かしい映像が続々登場する。

■番組情報

日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』

06/21（日）19:00～19:58

出演者 ： 城島茂、横山裕、森本慎太郎、藤原丈一郎、松島聡、高地優吾

■関連リンク

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/