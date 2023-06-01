【スティレット Swimsuit Ver.】 2027年1月 発売予定 価格：22,000円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

コトブキヤより、2027年1月に発売予定のノンスケールフィギュア「スティレット Swimsuit Ver.」。こちらは、コトブキヤのオリジナルコンテンツ「フレームアームズ・ガール」から「スティレット」の水着姿を立体化したものだ。

今回は島田フミカネ氏によるイラストをモチーフに、猫をイメージしたポージングで再現している。それらも含めて、全体的に愛らしさを前面に押し出した姿が魅力的だ。発売されるのはまだ先だが、夏らしい魅力を楽しめるアイテムとなっている。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約115mmだ

まさに猫のように、こちらを振り返るようなポーズをしたスティレット。頭の上の猫耳や、前足を差し出したようなポージングがよく似合っている。水色の長い髪と同じ色をした大きな瞳、透き通るような白い素肌が美しさを際立たせている。

特に顔周りは丁寧に作り込まれており、柔らかく微笑むような口元と、優しげな眼差しが印象的だ。猫耳の内側には毛並みを思わせる造形が施されているほか、前髪も繊細な束感まで表現されており、どの角度から眺めても可愛らしい仕上がりとなっている。

大きな瞳でこちらを見つめる表情が可愛らしい

猫耳もよく似合っている

横顔も美しい

スティレットが身につけている衣装は、ブルーを基調とした競泳水着風のデザインだ。腕や脚にはメカ娘らしい装甲パーツが配置されており、水着姿でありながらも、「フレームアームズ・ガール」らしさがしっかりと感じられるデザインに仕上げられている。

腕に付けた装甲パーツがスティレットらしさを演出している

背中はぱっくり開いている

尻尾もキュート！

腰のあたりには猫の尻尾をイメージしたパーツが取り付けられており、振り返ったポーズと合わせて独特の可愛らしさを演出している。また、バランスボールにまたがる大胆なポーズも魅力的だ。これにより、立体物ならではの躍動感も表現している。

脚はメカっぽいスタイルになっている

バランスボールの質感もリアルだ

武器も付属している

こちらの「スティレット Swimsuit Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のものだ。ちょうど予約も開始されたばかりなので、少しでも気になった人は、お店で展示品の出来映えをチェックしてみてほしい。

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(C) KOTOBUKIYA