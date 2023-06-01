猫ポーズがかわいすぎる！「フレームアームズ・ガール スティレット Swimsuit Ver.」【あみあみ展示撮り下ろし】島田フミカネ氏のイラストを元に立体化
コトブキヤより、2027年1月に発売予定のノンスケールフィギュア「スティレット Swimsuit Ver.」。こちらは、コトブキヤのオリジナルコンテンツ「フレームアームズ・ガール」から「スティレット」の水着姿を立体化したものだ。
今回は島田フミカネ氏によるイラストをモチーフに、猫をイメージしたポージングで再現している。それらも含めて、全体的に愛らしさを前面に押し出した姿が魅力的だ。発売されるのはまだ先だが、夏らしい魅力を楽しめるアイテムとなっている。
フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約115mmだ
まさに猫のように、こちらを振り返るようなポーズをしたスティレット。頭の上の猫耳や、前足を差し出したようなポージングがよく似合っている。水色の長い髪と同じ色をした大きな瞳、透き通るような白い素肌が美しさを際立たせている。
特に顔周りは丁寧に作り込まれており、柔らかく微笑むような口元と、優しげな眼差しが印象的だ。猫耳の内側には毛並みを思わせる造形が施されているほか、前髪も繊細な束感まで表現されており、どの角度から眺めても可愛らしい仕上がりとなっている。
大きな瞳でこちらを見つめる表情が可愛らしい
猫耳もよく似合っている
横顔も美しい
スティレットが身につけている衣装は、ブルーを基調とした競泳水着風のデザインだ。腕や脚にはメカ娘らしい装甲パーツが配置されており、水着姿でありながらも、「フレームアームズ・ガール」らしさがしっかりと感じられるデザインに仕上げられている。
腕に付けた装甲パーツがスティレットらしさを演出している
背中はぱっくり開いている
尻尾もキュート！
腰のあたりには猫の尻尾をイメージしたパーツが取り付けられており、振り返ったポーズと合わせて独特の可愛らしさを演出している。また、バランスボールにまたがる大胆なポーズも魅力的だ。これにより、立体物ならではの躍動感も表現している。
脚はメカっぽいスタイルになっている
バランスボールの質感もリアルだ
武器も付属している
こちらの「スティレット Swimsuit Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のものだ。ちょうど予約も開始されたばかりなので、少しでも気になった人は、お店で展示品の出来映えをチェックしてみてほしい。【フォトギャラリー】
(C) KOTOBUKIYA