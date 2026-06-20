ソニーが2026年6月11日に発売した「Xperia」シリーズのフラッグシップモデル「Xperia 1 VIII」は「超広角カメラ」「広角カメラ」「望遠カメラ」の3眼構成で、望遠カメラのセンサーサイズが前世代と比較して4倍になっています。そんなXperia 1 VIIIで写真やムービーをいろいろ撮影してきました。Xperia 1 VIII | Xperia（エクスペリア） | ソニーhttps://www.sony.jp/xperia/products/xperia1m8/Xperia 1 VIIIの外観や重量、純正専