序盤には、ママさんのお腹の上でゴロゴロと喉を鳴らすくまごろうくんが。そんなくまごろうくんに対し、交代を求める赤ちゃんでしたが、普段は優しい彼も、この場所だけは譲れない様子。ふたりのあいだでは、ママさんのお腹をめぐり、“攻防戦”が繰り広げられたそう。 その後のシーンには、くまごろうくんに向けて猫じゃらしを振る赤ちゃんの姿が。遊びに乗り気でなかったくまごろうくんに代わり、誘いに応じたのがロ