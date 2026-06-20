序盤には、ママさんのお腹の上でゴロゴロと喉を鳴らすくまごろうくんが。そんなくまごろうくんに対し、交代を求める赤ちゃんでしたが、普段は優しい彼も、この場所だけは譲れない様子。ふたりのあいだでは、ママさんのお腹をめぐり、“攻防戦”が繰り広げられたそう。

その後のシーンには、くまごろうくんに向けて猫じゃらしを振る赤ちゃんの姿が。遊びに乗り気でなかったくまごろうくんに代わり、誘いに応じたのがロシアンブルー・ねずこちゃんだそう。彼女は猫じゃらしを前足で捉えたのち、「じゃれてあげました」と得意満面な表情をカメラへ向けたのだとか。

次のシーンにもまた、猫じゃらしを手に、くまごろうくんを遊びに誘う赤ちゃんの姿が。彼が前足のみで猫じゃらしを追うなか、遊びに加わったのがねずこちゃんで、彼女は積極的な反応を。赤ちゃんとの猫じゃらしタイムは、ねずこちゃんにとって、特別な時間なのかもしれません。

「仲良くしないで！」赤ちゃんを愛するあまり、やきもちを焼くも……

後半には、陽だまりの中で過ごすねずこちゃんと赤ちゃんの映像も。そこに登場したのがくまごろうくんで、彼は、彼女と赤ちゃん双方を「仲良くしないで」と“牽制”。彼にとっての赤ちゃんは弟同然の存在。赤ちゃんとほかのニャンズが仲良くしていると、やきもちを焼いてしまうのだとか。

ねずこちゃんと赤ちゃんが一緒にいると、つい間に割って入ってしまうほどの愛情を赤ちゃんへと示したくまごろうくんも、ママさんだけはやっぱり譲れない様子。終盤には、大好きなママさんを巡った攻防戦を再度繰り広げる両者の姿が記録されており、多くの視聴者をほっこり癒しました。

生後間もなくから、くまごろうくん・たたみちゃん・ねずこちゃんとともに暮らしているという赤ちゃん。その日常が記録された様子には、「ママを取り合って朝から可愛い小競り合い。生まれる前から居るお兄ちゃんとの日常。尊いですね」「生まれた時から一緒だからみんな仲良し」「ニャンズはちゃんとボクちゃんの事を家族と認識してますね」「なんだかんだお兄ちゃんお姉ちゃんたちからきっちり愛されてるのが伝わりますね」との声が相次いでいます。

人気のYouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』では、3匹のかわいいニャンズと赤ちゃんの笑顔あふれる日々が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。