夏休みやお盆休みの計画を立てるこの時期、群馬エリアへの旅行を検討している方に、前代未聞の特別な列車旅のニュースが届きました。JR東日本高崎支社は、2026年7月18日（土）から8月30日（日）までの夏期間中、上越線および信越本線において臨時快速「GVぐんま」を運転すると発表しました。今年の夏の群馬は、おなじみのSL（蒸気機関車）に代わり、普段は一般の乗客が絶対に立ち入ることができないところで活躍する最新の事業用車