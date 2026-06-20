夏休みやお盆休みの計画を立てるこの時期、群馬エリアへの旅行を検討している方に、前代未聞の特別な列車旅のニュースが届きました。JR東日本高崎支社は、2026年7月18日（土）から8月30日（日）までの夏期間中、上越線および信越本線において臨時快速「GVぐんま」を運転すると発表しました。

今年の夏の群馬は、おなじみのSL（蒸気機関車）に代わり、普段は一般の乗客が絶対に立ち入ることができないところで活躍する最新の事業用車両「GV-E197系」が12系客車を牽引するという、極めて異例のスタイルでの運行となります。特に信越本線（高崎〜横川間）の下り列車では、同線初となる「GVプッシュプル（前後をGVで挟む編成）」が実現。

本記事では、鉄道ファンでも珍しがる激レアな編成の詳細や運行ダイヤはもちろん、終着駅である横川や水上周辺で大自然や歴史を満気がするための、この夏のおでかけに欠かせない最新の旅情報を分かりやすくご紹介します。

信越線で初！GV-E197系のプッシュプル運転

2026年夏（7月〜9月）の臨時列車として、上越線および信越本線で「GVぐんま」が運転されます。今夏の運転ではGV-E197系と12系客車が使用されます。2026年は、SL（蒸気機関車）を使用しての運転はありません。また、旧型客車についても冷房設備がないため夏期の運転は見送られています。

2026年夏の「GVぐんま」運転区間と日時（図：JR東日本）

最大の注目ポイントは、信越本線（高崎〜横川）で初となるGV-E197系と客車の編成です。横川行きの下り列車「GVぐんま横川」「GVぐんまちゃん横川」は、GV-E197系が12系客車3両を前後から挟む「プッシュプル（GV＋12系客車＋GV）」で運転されます。なお、上り列車（横川⇒高崎）は12系客車3両＋GV（高崎方）の編成となります。一方、上越線（高崎〜水上）の「GVぐんま水上」「GVぐんまちゃん水上」は、GV＋12系客車5両の編成で運転されます。

画像：ぐんま旅と鉄道の情報誌 Gatan 2026年夏号より

列車の編成（イメージ）

車両の前後をGVで挟み込む大注目の「プッシュプル（PP）運転」が楽しめるのは、信越本線の下り列車（高崎発・横川行き）のみです。あの独特のPP運転の加速感やメカニズムを肌で体感したい方は、「往路に下り列車を予約する」のが旅を最高に充実させるコツとなります。

激レア！事業用車「GV-E197系」とは？

事業用気動車 GV-E197系 TS08編成 （写真：PIXTA）

今回客車を牽引するGV-E197系は、砕石輸送や砕石散布作業用のほか、非電化区間の車両の入換作業や回送車両等のけん引用に使用される、電化・非電化区間を問わず走行可能な事業用気動車です。本来は一般の旅客を運ぶための車両ではありません。

機関車や貨車固有の複雑なメンテナンスを廃し、電車や気動車と構造を統一することで効率的な運用を実現した次世代の車両です。高崎支社に所属する「TS08編成」は、SL（蒸気機関車）と一緒に運転できるような特別仕様となっており、SLぐんま運行の際にも使用されます。普段は「裏方」として活躍する事業用車が、客車を牽引して本線を堂々と走る姿は非常にレアであり、鉄道ファンにとって見逃せないイベントといえるでしょう。

「GVぐんま」で楽しむ群馬の夏旅

群馬県のJR路線（画僧：JR東日本ぐんま旅と鉄道の情報誌 2026年夏号より引用）

群馬県内を走る「GVぐんま」の旅では、列車終着駅周辺での、夏ならではの観光やアクティビティも充実しています。

水上駅周辺では、日本百名山である「谷川岳」でロープウエイやハイキングができたり、利根川源流では「ラフティング」などを楽しめたりと、大自然を満喫できます。

横川駅周辺では、鉄道テーマパーク「碓氷峠鉄道文化むら」での貴重な鉄道車両を見学や、1997年9月30日に現役を終えた信越本線新線の横川〜軽井沢区間という立ち入り禁止区域の一部を歩ける「廃線ウォーク」ツアーなどが人気です。もちろん、横川の釜めしも、是非味わってみてください。

横川での廃線ウォークのイメージ（画像：ぐんま旅と鉄道の情報誌 Gatan 2026年夏号より引用）

さらに足を延ばして、草津温泉や四万温泉での「避暑旅」も魅力的です。平均気温が低く涼しい草津では、浴衣姿での街歩きや名物の湯もみ見学が楽しめます。

普段は絶対に乗れない最新の事業用車が、レトロな12系客車をエスコートする奇跡の夏。今年の夏休みは、全車指定席の「GVぐんま」のプレミアムな席を早めにキープして、見どころ満載の涼しい群馬の避暑旅へ出かけてみませんか？

（画像：JR東日本びゅうツーリズム＆セールス、JR東日本・SLぐんまwebサイト、PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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