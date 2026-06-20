今日20日、気象庁は北陸と東北南部が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。北陸・東北南部平年より遅い梅雨入り気象庁は、今日20日、北陸と東北南部が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。北陸は平年より9日遅い梅雨入りで、東北南部は平年より8日遅い梅雨入りです。今年も長雨の季節が始まりました。※梅雨は季節現象であり、梅雨の入り明けには、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。なお、この