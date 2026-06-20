東京ミッドタウン日比谷は6月26日〜8月23日、イベント「HIBIYA MID SUMMER 2026」を開催する。HIBIYA MID SUMMER 2026 メインビジュアル同イベントでは「都心の夏の楽しみ方」をテーマに、食・音楽・体験が一体となった夏のひとときを日比谷ステップ広場を中心に提供する。メインコンテンツとして、ディズニー&ピクサー映画最新作「トイ・ストーリー5」(7月3日全国公開)をテーマにした「OH MY CAFE」のオリジナルメニューを提