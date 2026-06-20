北中米ワールドカップに参戦中のオランダ代表DF、ヤン・ポール・ファン・ヘッケが公式インスタグラムを更新。２−２のドローに終わった日本代表との初戦を終え、ブライトンからトッテナム・ホットスパーへの完全移籍が決まり、真新しいスパーズのユニホームを着た姿を初公開した。26歳の長身DFは自撮りムービーを公開。「こんにちは、スパーズファンのみなさん。カンザスからヤン・ポール・ファン・ヘッケです。このクラブに加