「まだまだ痛々しいな…」前田大然のキックが顔面に…オランダ代表DFが公開した“くっきり黒アザ”に反響続々 「腫れは引いたか」「スパーズへようこそ」【W杯】
北中米ワールドカップに参戦中のオランダ代表DF、ヤン・ポール・ファン・ヘッケが公式インスタグラムを更新。２−２のドローに終わった日本代表との初戦を終え、ブライトンからトッテナム・ホットスパーへの完全移籍が決まり、真新しいスパーズのユニホームを着た姿を初公開した。
26歳の長身DFは自撮りムービーを公開。「こんにちは、スパーズファンのみなさん。カンザスからヤン・ポール・ファン・ヘッケです。このクラブに加入できて本当に嬉しいです。私にとって大変名誉なことですし、トッテナムでプレーするのが待ち切れません。これは私にとって大きな夢が叶った瞬間です。みなさんにお会いできる日を楽しみにしています」と語りかけ、代表のチームメイトであるDFミッキー・ファン・デ・フェンから借りたユニホームを着てみせた。
やはり気になるのは、左目の周りにある黒いアザだ。日本戦の開始まもなく、セットプレーの競り合いで前田大然のキックを顔面に食らっていたのだ。試合後に「目が痛いよ。相手に思い切りぶつけられたんだ。今は片目の見え方が悪くなっているのを感じる。数日で視力が回復してくれることを願っているよ」とコメント。膨らんでいた患部はかなり落ち着いた印象だが、まだくっきりとアザが残っている。
動画をチェックしたフォロワーからは「スパーズへようこそ」といった歓迎コメントだけでなく、アザを気にする書き込みも多数。「まだまだ痛々しいな」「かなりの衝撃だっただろう」「どうやら腫れは引いたようだね」「視力はどうなったんだろ？」「よく最後までプレーを続けたよ」「あのガッツをスパーズでも見せてくれ！」「それにしてもハンサムだ」などなど、さまざまな声が寄せられている。
スパーズがブライトンに支払った移籍金は5200万ポンド（約111億円）で、１年の延長オプション付きの５年契約と報じられている。かつてブライトンを率いていたロベルト・デ・ゼルビ監督とふたたび、北ロンドンの地で共闘することとになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】新天地スパーズのユニホーム姿を初披露するファン・ヘッケ。目の周りにはくっきりと黒いアザが…
26歳の長身DFは自撮りムービーを公開。「こんにちは、スパーズファンのみなさん。カンザスからヤン・ポール・ファン・ヘッケです。このクラブに加入できて本当に嬉しいです。私にとって大変名誉なことですし、トッテナムでプレーするのが待ち切れません。これは私にとって大きな夢が叶った瞬間です。みなさんにお会いできる日を楽しみにしています」と語りかけ、代表のチームメイトであるDFミッキー・ファン・デ・フェンから借りたユニホームを着てみせた。
動画をチェックしたフォロワーからは「スパーズへようこそ」といった歓迎コメントだけでなく、アザを気にする書き込みも多数。「まだまだ痛々しいな」「かなりの衝撃だっただろう」「どうやら腫れは引いたようだね」「視力はどうなったんだろ？」「よく最後までプレーを続けたよ」「あのガッツをスパーズでも見せてくれ！」「それにしてもハンサムだ」などなど、さまざまな声が寄せられている。
スパーズがブライトンに支払った移籍金は5200万ポンド（約111億円）で、１年の延長オプション付きの５年契約と報じられている。かつてブライトンを率いていたロベルト・デ・ゼルビ監督とふたたび、北ロンドンの地で共闘することとになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】新天地スパーズのユニホーム姿を初披露するファン・ヘッケ。目の周りにはくっきりと黒いアザが…