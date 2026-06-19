阿波銀行の創業130周年を祝う記念絵画の除幕式が6月19日、徳島市で行われました。阿波銀行は2026年、創業130年を迎えました。それを記念し、美馬市出身の日本画家・藤島博文さんが記念絵画を制作し、19日に除幕式が行われました。式では、阿波銀行の福永丈久頭取と藤島さんがあいさつをした後、絵画がお披露目されました。「剣山飛翔之図」と名付けられたこちらの絵画には、3羽のツルが力強く未来へはばたく姿が描かれています。ま