【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師が書き下ろした2026 NHKサッカーテーマ「烏」（読み：からす）のジャケットの絵柄を使用した、TikTokカメラエフェクト「烏」KARASU FACE PAINTが公開された。 ■全国各地のラジオ局では「烏」ラジオキャンペーンを実施中 6月18日に公開された2026 NHKサッカーテーマ「烏」（読み：からす）のMVでは、フェイスペイントを施した米津玄師が登場