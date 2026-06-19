米津玄師「烏」TikTokエフェクト公開！カラスの羽が両頬にペイントでき、遊び心溢れるギミックも

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米津玄師が書き下ろした2026 NHKサッカーテーマ「烏」（読み：からす）のジャケットの絵柄を使用した、TikTokカメラエフェクト「烏」KARASU FACE PAINTが公開された。

■全国各地のラジオ局では「烏」ラジオキャンペーンを実施中

6月18日に公開された2026 NHKサッカーテーマ「烏」（読み：からす）のMVでは、フェイスペイントを施した米津玄師が登場し話題に。

「烏」KARASU FACE PAINTは、米津玄師が描き下ろした「烏」ジャケットの絵柄を使用し、カラスの羽が両頬にペイントされる動画フィルター。頭には小さなカラスが乗っており、カメラに向かってピースサインをするとカラスが頭上を舞い、手のひらを上に向けると、その手にカラスが飛んでくる。遊び心溢れるギミックも楽しめる仕様となっている。

さらに現在、全国各地のラジオ局では「烏」ラジオキャンペーンを実施中。対象番組では、ジャケットの絵柄をあしらった「烏」フェイスシールがプレゼントされる。TikTokエフェクトと合わせて、リアルでも“烏のフェイスペイント”を楽しもう。

連日、数々のドラマが繰り広げられるサッカーの祭典は、日本代表の第2戦・チュニジア戦（日本時間6月21日13時～）を控え、大きな話題になっている。

■リリース情報

2026.06.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「烏」

■関連リンク

「烏」KARASU FACE PAINT

https://vt.tiktok.com/ZSQtW9oN8/

米津玄師 OFFICIAL TikTok

「烏」ラジオキャンペーン 実施番組＆詳細

https://reissuerecords.net/2026/06/12/karasu_radio/

「烏」特設サイト

https://reissuerecords.net/Karasu/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/