米津玄師「烏」TikTokエフェクト公開！カラスの羽が両頬にペイントでき、遊び心溢れるギミックも
米津玄師が書き下ろした2026 NHKサッカーテーマ「烏」（読み：からす）のジャケットの絵柄を使用した、TikTokカメラエフェクト「烏」KARASU FACE PAINTが公開された。
■全国各地のラジオ局では「烏」ラジオキャンペーンを実施中
6月18日に公開された2026 NHKサッカーテーマ「烏」（読み：からす）のMVでは、フェイスペイントを施した米津玄師が登場し話題に。
「烏」KARASU FACE PAINTは、米津玄師が描き下ろした「烏」ジャケットの絵柄を使用し、カラスの羽が両頬にペイントされる動画フィルター。頭には小さなカラスが乗っており、カメラに向かってピースサインをするとカラスが頭上を舞い、手のひらを上に向けると、その手にカラスが飛んでくる。遊び心溢れるギミックも楽しめる仕様となっている。
さらに現在、全国各地のラジオ局では「烏」ラジオキャンペーンを実施中。対象番組では、ジャケットの絵柄をあしらった「烏」フェイスシールがプレゼントされる。TikTokエフェクトと合わせて、リアルでも“烏のフェイスペイント”を楽しもう。
連日、数々のドラマが繰り広げられるサッカーの祭典は、日本代表の第2戦・チュニジア戦（日本時間6月21日13時～）を控え、大きな話題になっている。
■リリース情報
2026.06.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「烏」
■関連リンク
「烏」KARASU FACE PAINT
https://vt.tiktok.com/ZSQtW9oN8/
米津玄師 OFFICIAL TikTok
「烏」ラジオキャンペーン 実施番組＆詳細
https://reissuerecords.net/2026/06/12/karasu_radio/
「烏」特設サイト
https://reissuerecords.net/Karasu/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/