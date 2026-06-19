「すしのこ」がバッグに！アニヤ・ハインドマーチ×「すしのこ」 待望の第２弾が発売
1590年頃、豊臣時代から伝統と革新を紡ぐ醸造酢メーカー、タマノイ酢の代表製品である「すしのこ」が、英国発ラグジュアリーブランド アニヤ・ハインドマーチとコラボレーションする。 2026年６月１８日(木)よりアニヤ・ハインドマーチのオンライン・ストアで発売を開始し、さらに翌日6月１9日(金)よりアニヤ・ハインドマーチの店頭でも展開される。「すしのこ」がアニヤ・ハインドマーチとコラボするのは2022年に引き続き２回目で、新たに３アイテムが登場する。
本企画は、アニヤ・ハインドマーチの人気ライン「Anya Brands」の“日常のありふれたものを、まったく普通ではないものへ仕立て上げる”というコンセプトをベースに、日本ならではのモチーフを融合したコレクションだ。「すしのこ」のシンプルでありながらもインパクトのあるパッケージデザインに評価をいただき、2022年の第1弾では、ラグジュアリーなビーズバッグと粉末すし酢の意外性のある組み合わせが話題となった。その反響を受けて、2026年秋コレクションとして３アイテムが登場する。
「すしのこ」
＜商品概要＞
発売日：
アニヤ・ハインドマーチ公式オンラインストア 2026年6月18日(木）
アニヤ・ハインドマーチ各店舗 2026年6月19日(金)
※販売場所は、上記のみになる。当社での販売はない。
商品に関するお問い合わせ：
アニヤ・ハインドマーチ ジャパン
電話番号 0800-800-9120
https://www.anyahindmarch.jp/
1.「すしのこ」 N/S トート
販売価格 120,000 円（税抜）
サイズ H35×W32×D１４ｃｍ
素材 本体：ペーパーラフィア、皮革部分：牛革
2.「すしのこ」 ルースポケット
販売価格 54,000 円（税抜）
サイズ H11.5x W18.5 cm
素材 やぎ革
3.「すしのこ」 ジップ・カードケース
販売価格 50,000 円（税抜）
サイズ H８x W13cm
素材 やぎ革
■発売63年目のロングセラー 「すしのこ」とは
パッとふりかけ、サッとまぜるだけで、簡単に美味しいすし飯ができあがる、世界初の粉末すし酢だ。炊き立てはもちろん、残りご飯でもべたつかず、おいしいすし飯に仕上がる。1963年の発売以来、手軽に本格的なすし飯を作ることができる調味料として、多くのお客様に愛されてきた。また近頃では、すし飯に捉われない新しい「すしのこ」の楽しみ方も増えており、ポテトチップスと組み合わせた新しい食べ方がSNSで注目を集めるなど、自由な楽しみ方で皆様に親しまれ続けている。
「すしのこ」
■アニヤ・ハインドマーチとは
アニヤ・ハインドマーチが、ロンドンで自らの名前を冠したブランドを立ち上げたのは1987年のことだ。いまでは、世界中でその名を知られるようになったが、単なるラグジュアリーなブランドではなく、ものを収めて運ぶという機能面を重視し、お客さまと楽しさを分かちあい、そしてものづくりにおける持続可能性を追求する、そうしたことに取り組んでいるブランドとして認知されている。
URL：https://www.anyahindmarch.jp/blogs/experience/about
■タマノイ酢株式会社
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ポケモンと一緒に楽しくスイーツ作り！ 夏休みの食育体験
・コース全18品の肉尽くしに舌鼓！溶岩焼肉がうまい、黒毛和牛焼肉店「田町 銭場精肉店」
・20台限定販売！6月限定“食べる誕生石”アイスタルト
・生き残りをかけた衝撃のアトラクション！「今際の国のアリス 〜イマーシブデスゲーム〜 」
・超大型バーガーが食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催
「すしのこ」
＜商品概要＞
発売日：
アニヤ・ハインドマーチ公式オンラインストア 2026年6月18日(木）
アニヤ・ハインドマーチ各店舗 2026年6月19日(金)
※販売場所は、上記のみになる。当社での販売はない。
商品に関するお問い合わせ：
アニヤ・ハインドマーチ ジャパン
電話番号 0800-800-9120
https://www.anyahindmarch.jp/
1.「すしのこ」 N/S トート
販売価格 120,000 円（税抜）
サイズ H35×W32×D１４ｃｍ
素材 本体：ペーパーラフィア、皮革部分：牛革
2.「すしのこ」 ルースポケット
販売価格 54,000 円（税抜）
サイズ H11.5x W18.5 cm
素材 やぎ革
3.「すしのこ」 ジップ・カードケース
販売価格 50,000 円（税抜）
サイズ H８x W13cm
素材 やぎ革
■発売63年目のロングセラー 「すしのこ」とは
パッとふりかけ、サッとまぜるだけで、簡単に美味しいすし飯ができあがる、世界初の粉末すし酢だ。炊き立てはもちろん、残りご飯でもべたつかず、おいしいすし飯に仕上がる。1963年の発売以来、手軽に本格的なすし飯を作ることができる調味料として、多くのお客様に愛されてきた。また近頃では、すし飯に捉われない新しい「すしのこ」の楽しみ方も増えており、ポテトチップスと組み合わせた新しい食べ方がSNSで注目を集めるなど、自由な楽しみ方で皆様に親しまれ続けている。
「すしのこ」
■アニヤ・ハインドマーチとは
アニヤ・ハインドマーチが、ロンドンで自らの名前を冠したブランドを立ち上げたのは1987年のことだ。いまでは、世界中でその名を知られるようになったが、単なるラグジュアリーなブランドではなく、ものを収めて運ぶという機能面を重視し、お客さまと楽しさを分かちあい、そしてものづくりにおける持続可能性を追求する、そうしたことに取り組んでいるブランドとして認知されている。
URL：https://www.anyahindmarch.jp/blogs/experience/about
■タマノイ酢株式会社
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ポケモンと一緒に楽しくスイーツ作り！ 夏休みの食育体験
・コース全18品の肉尽くしに舌鼓！溶岩焼肉がうまい、黒毛和牛焼肉店「田町 銭場精肉店」
・20台限定販売！6月限定“食べる誕生石”アイスタルト
・生き残りをかけた衝撃のアトラクション！「今際の国のアリス 〜イマーシブデスゲーム〜 」
・超大型バーガーが食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催