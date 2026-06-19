《お願いマジで汗臭い。仕事頑張ったんはわかるけど生乾きはやばい。エチケット的につらい》

6月18日、グラビアアイドルの緒方友莉奈が、自身のXで、電車の乗客のスメハラ（スメルハラスメント）について訴えた投稿が物議を醸している。

「緒方さんは2022年、『BreakingDown6』に女子枠で出場したこともあるグラドルで、登録者数14万人超えのYouTuberでもあります。緒方さんは、電車の端の席に座った状態で、自身の隣に背中を向けて立つ白シャツ姿の男性の写真をアップ。冒頭のポストを投稿して、スメハラを訴えた形です」

自身の顔と男性の顔は写っていないものの、わざわざ写真までアップした緒方の投稿に

《着ている本人もわかってると思うけど…周囲に臭ってることわからないんだと思う》

といった共感の声も一部あるものの、一方では

《そこまで言うのであれば、離れたらいいのでは？あと、わざわざ相手を写真に撮ってSNSで晒すのは何故ですか？顔は写ってないですが普通に相手に対して失礼だと思いますし、電車内の撮影も迷惑です》

《こんなこと投稿する方が、はるかにエチケット的にヤバいですよ》

など、批判の声も複数寄せられている。

「緒方さんは『BreakingDown6』に出場した際も、その気の強さが、良くも悪くも話題となりました。つい先日おこなわれた『BreakingDown20』の女子枠のオーディションにも久しぶりに登場。

オーディション中に元アイドルの胡桃そらさんから理不尽な挑発を受けると、床に倒れた状態の胡桃さんの頭部付近に蹴りを入れるなど、エキセントリックな一面があるようにも見えます。

生乾きの匂いは確かに不快ですし、緒方さんとしては男性の顔を写していないことで配慮したつもりなのかもしれません。ただ、コメント欄でも指摘されているように、緒方さん自身が席を移動すればよかったともいえ、批判があがってしまうのも無理はないかもしれません」（芸能記者）

炎上を受けて、緒方はその後、Xで《起きたら、炎上してました。それは、私が浅はかすぎて軽はずみすぎました。ごめんなさい。》などと謝罪、もとの投稿を削除している。

男性はSNSにあげられたこともわかっていないかもしれないが、こんなことで晒されてしまうとは、なんとも生きにくい世の中になったものだ。