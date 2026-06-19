この記事をまとめると ■FCVは環境性能に優れる一方でインフラ不足が問題 ■水素価格や車両価格の高さが普及の壁となり続けている ■大型商用車分野では水素活用拡大への期待が高まる 乗用車としてのFCVの未来は不透明 自動車業界が、気候変動対策を背景とした脱炭素社会の実現に向けて変革を進め始めたころ、燃料電池車（FCV：Fuel Cell Vehicle）は、かつて「究極のエコカー」と呼ばれ水素社会の到来を告げる存在として注目を