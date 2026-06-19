W杯北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国戦（エスタディオ・グアダラハラ）が行われた。開始4分、韓国はいきなりイエローカードを提示された。メキシコのルイス・ロモと競り合ったイ・ガンインが、足をまともに踏んでしまった。ロモは苦悶の表情で倒れこみ、いきなりイエローカードが提示された。韓国紙「スポーツ東亜」は試合前、この試合の主審を