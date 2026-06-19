JRをはじめ東急電鉄や京浜急行電鉄など6事業者の鉄道が行き交い、乗り入れ鉄道会社数が日本最多の駅だという横浜駅。駅周辺には一大繁華街が広がっているうえ、相鉄グループによる「横浜駅西口大改造構想」などの再開発により今後もさらなる発展が見込まれている。今回はそんな横浜駅まで30分以内にある、家賃相場が安い駅を調査！横浜駅までのアクセスのよさと家賃の安さを兼ね備えた、注目の駅をご紹介しよう。横浜駅まで電車