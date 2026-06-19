JRをはじめ東急電鉄や京浜急行電鉄など6事業者の鉄道が行き交い、乗り入れ鉄道会社数が日本最多の駅だという横浜駅。駅周辺には一大繁華街が広がっているうえ、相鉄グループによる「横浜駅西口大改造構想」などの再開発により今後もさらなる発展が見込まれている。今回はそんな横浜駅まで30分以内にある、家賃相場が安い駅を調査！ 横浜駅までのアクセスのよさと家賃の安さを兼ね備えた、注目の駅をご紹介しよう。

横浜駅まで電車で30分以内の家賃相場が安い駅TOP19（20駅）

順位／駅名／価格相場（主な路線名／駅所在地／横浜駅までの所要時間／乗り換え回数）

1位 安針塚 4.8万円（京急本線／神奈川県横須賀市／27分／1回）

2位 逸見 4.99万円（京急本線／神奈川県横須賀市／29分／1回）

3位 京急田浦 5.15万円（京急本線／神奈川県横須賀市／25分／1回）

4位 汐入 5.5万円（京急本線／神奈川県横須賀市／27分／0回）

5位 追浜 5.6万円（京急本線／神奈川県横須賀市／20分／0回）

6位 鳥浜 5.7万円（金沢シーサイドライン／神奈川県横浜市金沢区／27分／1回）

7位 京急富岡 5.75万円（京急本線／神奈川県横浜市金沢区／18分／1回）

8位 安善 5.9万円（JR鶴見線／神奈川県横浜市鶴見区／21分／1回）

8位 武蔵白石 5.9万円（JR鶴見線／神奈川県川崎市川崎区／23分／1回）

8位 六浦 5.9万円（京急逗子線／神奈川県横浜市金沢区／21分／1回）

8位 横須賀中央 5.9万円（京急本線／神奈川県横須賀市／28分／0回）

12位 舞岡 5.95万円（横浜市営地下鉄ブルーライン／神奈川県横浜市戸塚区／16分／1回）

13位 上星川 6万円（相鉄本線／神奈川県横浜市保土ケ谷区／10分／1回）

13位 能見台 6万円（京急本線／神奈川県横浜市金沢区／19分／1回）

13位 八景島 6万円（金沢シーサイドライン／神奈川県横浜市金沢区／29分／1回）

16位 星川 6.1万円（相鉄本線／神奈川県横浜市保土ケ谷区／4分／0回）

17位 いずみ野 6.13万円（相鉄いずみ野線／神奈川県横浜市泉区／21分／1回）

17位 羽沢横浜国大 6.13万円（相鉄新横浜線／神奈川県横浜市神奈川区／12分／1回）

19位 野島公園 6.15万円（金沢シーサイドライン／神奈川県横浜市金沢区／24分／1回）

19位 弥生台 6.15万円（相鉄いずみ野線／神奈川県横浜市泉区／22分／0回）

※21位以降は記事末に掲載

1位の家賃相場は横浜駅の半額！ トップ3は沿線で連続する3駅が占める結果に

今回、調査したのは駅徒歩15分以内にある一人暮らし向け賃貸物件（10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DK）の家賃相場。調査の基点にした横浜駅の家賃相場は9万6000円だった。そこから電車で30分以内にある駅のうち家賃相場が最も安かったのは、神奈川県横須賀市にある京急本線・安針塚（あんじんづか）駅で家賃相場は4万8000円。横浜駅のちょうど半額だ。

安針塚駅（画像／PIXTA）

1位・安針塚駅から京急本線の普通列車に乗り、5位にランクインした追浜（おっぱま）駅（家賃相場5万6000円）に出てから特急に乗り換えると、横浜駅までは計約27分で行くことができる。安針塚という特徴的な駅名は、ハリウッド制作で話題となったドラマ『SHOGUN 将軍』の登場人物のモデルでもある三浦按針（ウィリアム・アダムス）が由来。駅から南へ20分ほど歩いた「塚山公園」には、三浦按針の供養塔・安針塚が残されている。丘に広がる園内からは眼下に横須賀港、遠くに房総半島まで見渡せるので散策に訪れてもいいだろう。駅周辺は住宅街で、スーパーやコンビニはあるものの商店街といった雰囲気ではない。下り方面に2駅目に位置する汐入駅（4位・家賃相場5万5000円）からその次の横須賀中央駅（8位・同5万9000円）にかけた一帯には豊富な商店やショッピングモールがあるので、車があると買い物に便利そうだ。

2位には京急本線・逸見（へみ）駅が、家賃相場4万9900円でランクイン。1位・安針塚駅から下り方面に1駅目、神奈川県横須賀市の駅だ。1位と同様に追浜駅から京急本線の特急に乗り換えると、横浜駅まで計約29分で到着する。駅が位置するのは丘陵地の谷間に続く住宅街の一角。コンビニや食料品店がぽつぽつとある街を北へ10分ほど歩くと、地上31階建ての「ウェルシティ横須賀」へ。4階〜6階には市の施設「ウェルシティ市民プラザ」が入っており、トレーニングジムや25ｍプールがリーズナブルな料金で利用できる。さらにここから東へ5分少々歩くとJR横須賀線・横須賀駅があり、その北側の海辺にはフランス式庭園が美しい「ヴェルニー公園」が広がっている。

横須賀市ヴェルニー公園（画像／PIXTA）

3位は神奈川県横須賀市の京急本線・京急田浦駅で、家賃相場は5万1500円。1位・安針塚駅から上り方面に1駅目に位置している。特急への乗り換え駅となる追浜駅までは1駅、横浜駅までは計約25分でアクセス可能だ。駅を出ると目の前に国道16号が通っており、その大通り周辺にコンビニやスーパー、飲食店が集まっている。日常の買い物は近所でこと足りそうだが、たまには追浜駅まで足を延ばして駅前のショッピングモールや飲食店を利用するのもいいだろう。また、JR横須賀線の沿線に「田浦駅」があるものの、駅名は似ていても京急田浦駅とは歩いて20分以上離れているため、間違えないように気をつけたい。

京急田浦駅（画像／PIXTA）

ショッピング環境充実、横浜駅までたった4分etc. 上位駅の特徴は多彩

ここまで見てきたトップ3をはじめ、上位5位までは神奈川県横須賀市の駅が占めている。一方で6位以降は神奈川県横浜市の駅がほとんど。そのうち家賃相場が最も安かったのは6位の金沢シーサイドライン・鳥浜駅で、家賃相場は5万7000円だ。横浜市金沢区にある同駅から新杉田駅に出て、JR京浜東北・根岸線に乗り換えると横浜駅までは計約27分でたどり着く。鳥浜駅は、金沢区の臨海部の埋め立て地につくられた住宅地・金沢シーサイドタウンの玄関口。駅の徒歩15分圏内にはスーパーやコンビニはもちろん、家電量販店やアウトレットモール、さらに食の専門店街とショッピングモールがある「横浜南部市場」までそろっている。

トップ19（20駅）のうち、横須賀市でも横浜市でもない駅も1駅だけランクインした。家賃相場5万9000円で8位となった、神奈川県川崎市川崎区のJR鶴見線・武蔵白石駅だ。6駅先の鶴見駅からJR京浜東北・根岸線に乗り換えると、計約23分で横浜駅に到着する。横浜駅の南側にあたる横須賀市や横浜市の駅とは違い、武蔵白石駅は横浜駅よりも北側の東京方面に近い立地。そのため都内の主要駅の一つといえる大井町駅まで乗り換え1回・約29分、品川駅までは乗り換え2回・約30分で行ける点も魅力だろう。

武蔵白石駅（画像／PIXTA）

8位・武蔵白石駅の駅名は国内初の民営製鉄会社、日本鋼管（現・JFEスチール）や鶴見臨港鉄道（現・JR鶴見線）の設立にかかわった白石元治郎氏に由来するものだそうで、現在も駅前にはJFEグループである日本鋳造の本社がある。駅南側の臨海部は工業地帯で、住宅は主に駅から北へ10分ほど歩いた産業道路（県道6号・東京大師横浜線）を越えた先にある。産業道路を境にして雰囲気は一変し、こちら側は暮らしやすそうな住宅街。コンビニやスーパー、ドラッグストアに、昔ながらの銭湯などのほか、とんかつやつけ麺、そばなどの気軽に利用しやすい飲食店があるのもうれしい。

今回は「横浜駅まで30分圏内」に絞って調査したが、トップ19のうち横浜駅までの所要時間が最短だった駅もピックアップしたい。それは家賃相場6万1000円で16位にランクインした、相鉄本線・星川駅だ。神奈川県横浜市保土ケ谷区に位置する駅から横浜駅までは、相鉄本線の快速に乗ればわずか1駅・約4分。各駅停車でも4駅・約7分で行くことができる。

16位・星川駅の高架下には2023年、「星天qlay（ホシテンクレイ）」がオープン。星川駅〜天王町駅間の約1.4kmにわたり、スーパーやドラッグストアなどの日常生活を支えるショップ、レストラン、コワーキングスペースなどが展開している。駅を出た北口側は保土ケ谷区役所や市立図書館がある区の中心地で、ショッピングセンターやホームセンター、家電量販店もある。南口側には住宅街のほか、オフィスビル群「横浜ビジネスパーク」も。住民に加えて通勤客にも利用される星川駅周辺は、にぎわいを感じる街並みだ。

星川駅（画像／PIXTA）

21位以降には、鎌倉市に位置する駅や、横浜駅までわずか3分ほどで行ける駅もランクインしている。ひとくちに「横浜駅まで電車で30分以内」といっても選択肢はさまざま。「とにかく家賃を抑えたい」「乗り換え・所要時間などアクセスのよさ重視」など自分のこだわりポイントを整理すると、満足ゆく住まい探しができるだろう。

●横浜駅まで電車で30分以内の家賃相場が安い駅【21位〜38位】

●調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されている横浜駅まで電車で30分以内の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】駅徒歩15分以内、築年数35年未満、10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DKの物件（定期借家を除く）

【データ抽出期間】2025/10〜2026/3

【家賃の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された賃貸物件（アパート／マンションのうち普通借家契約の物件のみ）の管理費を含む月額賃料から中央値を算出（3万円〜20万円で設定）

【所要時間の算出方法】株式会社駅探の「駅探」サービスを使用し、朝7時30分〜9時の検索結果から算出（2026年3月23日時点）。所要時間は該当時間帯で一番早いものを表示（乗換時間を含む）

※記載の分数は、駅内および、駅間の徒歩移動分数を含む

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

※ダイヤ改正等により、結果が変動する場合がある

※乗換回数が2回までの駅を掲載

(大西智与)