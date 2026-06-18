日本代表はオランダとのW杯初戦で2度のビハインドを追いつき、勝点1を獲得した。しかし、その戦い方には厳しい視線も向けられている。かつて横浜F・マリノスを率いた経験を持つアンジェ・ポステコグルー氏は、英『ITV』の解説で森保ジャパンの姿勢に苦言を呈した。試合後、同氏は「日本が失点した後に見せたパフォーマンスこそ本来の姿だ。ボールを持った時により前向きになり、オランダに問題を突きつけていた。最初からそうすべ