3月に発生した辺野古沖ボート転覆事故から3か月が経ち、関係者の素性が次々と明らかになりつつある。

海上保安本部が捜査を継続中

この事故では、研修旅行で沖縄県を訪れていた同志社国際高校の生徒18人と乗組員を乗せた船2隻が転覆し、武石知華さん（17）と船長の男性が死亡した。

事故を起こした船がヘリ基地建設に反対する「抗議船」として日常的に使用されていたこと、学校側が生徒や保護者に事前にプログラムの詳細を説明していなかったことなどから、文科省は政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると認定した。

一方で、事故の詳細をめぐっては、第11管区海上保安本部が運航団体への家宅捜索や関係者の任意聴取を行うなど、捜査は現在も継続中だ。

「遠巻きに様子を眺めているだけ」

こうした中、産経新聞が2026年6月16日に「辺野古事故の現場映像入手 生徒らを遠巻きに眺める引率教員、1時間後初めて写る教員も」と題した記事を公開した。

辺野古漁港に設置された防犯カメラに写った事故前後の状況について伝えたもので、記事によると引率の教師とみられる人物2人は、事故後に生徒の安否確認などを行った形跡がないことが明らかになったという。

先発組を引率した女性教師は、船に同乗せず抗議者の活動拠点付近で待機。後発組を引率した男性教師はカメラに映っていたが、「遠巻きに様子を眺めているだけで、生徒に駆け寄る様子もみられなかった」としていた。

生徒の証言では、海上保安官からの声掛けを受け、生徒同士で人数確認を実施。名簿が見当たらなかったため、確認に時間がかかったとしている。

また、女性教師は武石さんを搬送する救急車に乗り込む様子が確認できるまで、約1時間のあいだカメラに映ることはなかったという。

SNSでは、こうした記事の拡散を受け、「安否確認すらしていないなんて」「防げる事故だったのではないか」など、悲しみの声が相次いでいる。

知人女性が証言「殺されるのではないか」と訴え

17日朝には、琉球新報もこの事故で亡くなった抗議船「不屈」の船長に関する別の疑惑を報じている。

「辺野古沖転覆の死亡船長が過去に性暴力 被害女性が証言 『運動離れて』求めに応じず 沖縄」と題したものだ。なお、内容については船長の知人である女性の証言をもとに、音声記録や文書、複数の関係者への裏付け取材を踏まえたものとしている。

女性は、10年の後半に船長から性暴力を受けたと告白。逃げようとしたが何度も連れ戻された上、「全体重で押さえつけられ、乱暴をされました」。怪我を負った女性は、「殺されるのではないか」との不安により適応障害を発症したと明かした。

その後、女性は船長に対し「非暴力」を掲げる沖縄での運動から離れるよう求めるも、応じられなかったとしている。

SNSでは、「なぜ今まで放置していたのか」などとする声も上がっている。