日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が、7月4日の創業記念日を祝う「創業記念パック」を6月17日から3週間限定で販売します。【画像】ケンタッキーのおいしさの“秘密”が気になる！製造工程も見る！「創業記念パック」は、11種類のハーブ＆スパイスの味付けによって生み出された「オリジナルチキン」3ピースと「カーネルクリスピー」1ピースのセット。単品積上げ価格に比べて290円お得になった990円（税込み）