日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が、7月4日の創業記念日を祝う「創業記念パック」を6月17日から3週間限定で販売します。

【画像】ケンタッキーのおいしさの“秘密”が気になる！ 製造工程も見る！

「創業記念パック」は、11種類のハーブ＆スパイスの味付けによって生み出された「オリジナルチキン」3ピースと「カーネルクリスピー」1ピースのセット。単品積上げ価格に比べて290円お得になった990円（税込み）で販売されます。

「オリジナルチキン」は、ケンタッキー・フライド・チキンの創業者カーネル・サンダースが10年の歳月をかけて1940年に完成させた逸品。カーネルが「もっとおいしいチキンを」と研究を重ねてたどり着いた味の配合を知るのは、世界で3人のみで「全従業員で守り続けている大切な味」となっています。日本ケンタッキー・フライド・チキンでは、カーネルの誕生月の9月にかけて、「オリジナルチキン おいしさのヒミツ発見キャンペーン」と題し、「オリジナルチキン」の魅力を届ける施策を多数展開していくとのことです。

「創業記念パック」は同キャンペーンの第1弾となり、7月7日までの販売です。

6月17日から、日本ケンタッキー・フライド・チキンのブランドアンバサダーを務めるモデルで俳優の佐藤栞里さんが出演し、「オリジナルチキン」のおいしさの魅力を紹介すう新テレビCM「体験、家じゃムリ」編が放送を開始します。