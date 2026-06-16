【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TWICEのMINA（ミナ）、Snow Manの目黒蓮、Stray Kidsのバンチャンらが、フェンディの「バゲット(R)（Baguette(R)）」バッグを称える、あらたなキャンペーンに登場する。 ■各出演者の動画が順次配信予定 フェンディ（FENDI）は、メゾンのクラフツマンシップと自己表現の象徴である「バゲット(R)（Baguette(R)）」バッグを称える、あらたなキャンペーンを発表した。 本