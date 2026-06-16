TWICEミナ、Snow Man目黒蓮、Stray Kidsバンチャンら、フェンディのあらたなキャンペーンに登場

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TWICEのMINA（ミナ）、Snow Manの目黒蓮、Stray Kidsのバンチャンらが、フェンディの「バゲット(R)（Baguette(R)）」バッグを称える、あらたなキャンペーンに登場する。

■各出演者の動画が順次配信予定

フェンディ（FENDI）は、メゾンのクラフツマンシップと自己表現の象徴である「バゲット(R)（Baguette(R)）」バッグを称える、あらたなキャンペーンを発表した。

本キャンペーンには、ブランドアンバサダーのMINA（ミナ）、目黒蓮（Ren Meguro）、ウギ（Song Yuqi）、バンチャン（Bang Chan）の他、アイリス・ロウ（Iris Law）、エマ・ダーシー（Emma D’Arcy）、サラ・ジェシカ・パーカー（Sarah Jessica Parker）、ジェシカ・アルバ（Jessica Alba）、ソフィー・サッチャー（Sophie Thatcher）、テクラ・インソリア（Tecla Insolia）が登場する。

フォトグラファーのビビ・ボースウィック（Bibi Borthwick）が、アディソン・レイ（Addison Rae）の「Fame is a Gun」をサウンドトラックに撮り下ろした本キャンペーンでは、それぞれの出演者が、その瞬間の自分自身を最も表現する「バゲット(R)」を手にしている。

ビビ・ボースウィックは、出演者が自然に、自らを表現できる環境をつくり出すことで、「バゲット(R)」との関係性や個性そのものを映し出した。その結果、「バゲット(R)」が持つ普遍的な魅力と、それを手にする人々との特別な結びつきを改めて描き出すキャンペーンが誕生した。

出演者たちは、

「これは私のもの（it’s mine）」

「私のアティチュード（it’s my attitude）」

「計算されたカオス（it’s controlled chaos）」

「家族のような存在（it’s family）」

「歴史そのもの（it’s history）」

といった言葉を通して、それぞれの視点から「バゲット(R)」を語る。

そしてもちろん、サラ・ジェシカ・パーカーが『セックス・アンド・ザ・シティ（Sex and the City）』で演じるキャリー・ブラッドショー（Carrie Bradshaw）の象徴的なセリフにオマージュを捧げる、「これはバッグじゃないの、バゲットよ！（It’s not a bag, it’s a Baguette(R)）」というメッセージとともに。

本キャンペーンは、6月16日にフェンディ公式サイトやSNSにて公開。各出演者の動画は、6月から8月にかけて順次配信される予定だ。

メイン写真：MINA（TWICE）、目黒蓮

■関連リンク

「バゲット(R)」キャンペーン特設サイト

https://www.fendi.com/jp-ja/cm/articles/the-baguette-26424