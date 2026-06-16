EV独自のプラットフォームも早期に明らかになったこと（実のところ最初から明らかだったが）は、EVには独自のアーキテクチャーとプラットフォームが必要だということだ。内燃機関や燃料タンク、排気システムがないため、目に見えない部分の構造は大きく異なる可能性があり、フロントとリアに電気モーターを装着するだけで容易に四輪駆動を実現できる。バッテリーは床下に設置しやすいし、さらに言えば床の一部として組み込むことも