6月15日、女優の上野樹里がInstagramを更新し、夫でロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱と2人で楽曲を演奏する動画を公開した。動画内での夫婦の距離感が注目を集めている。上野は《ちょっと過ぎてしまいましたが、40歳になった記念です。そして結婚も10周年です！》とつづり、夫婦で演奏する動画を投稿した。「2人で作詞、作曲したオリジナルの楽曲『星の記憶』を披露しました。和田さんがギターを弾き、上野さんはピアノで