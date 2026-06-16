6月15日、女優の上野樹里がInstagramを更新し、夫でロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱と2人で楽曲を演奏する動画を公開した。動画内での夫婦の距離感が注目を集めている。

上野は《ちょっと過ぎてしまいましたが、40歳になった記念です。そして結婚も10周年です！》とつづり、夫婦で演奏する動画を投稿した。

「2人で作詞、作曲したオリジナルの楽曲『星の記憶』を披露しました。和田さんがギターを弾き、上野さんはピアノで弾き語りしたのです。投稿には、歌詞も記載されており、本格的な演奏でした」（スポーツ紙記者）

夫婦の演奏動画に関して、Instagramのコメント欄では、

《のだめ思い出す》

《樹里ちゃんの歌声大好き〜！！歌詞も沁みます》

《ご夫婦でアンサンブル 素敵です！》

など、感銘を受ける人の声が見受けられる。

「演奏中、和田さんと上野さんはお互いのことをほとんど見ず、アイコンタクトもありませんでしたが、上野さんのピアノと透き通った歌声、和田さんのギター演奏が見事にマッチしていました。

上野さんは2006年の主演ドラマ『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）で天才的なピアノの才能を持つ風変わりな音大生の主人公を好演していたため、かつての代表作を想起する人もいたようです」（芸能記者）

上野は2016年に和田と結婚し、2026年で結婚10周年を迎えた。Instagramでは、たびたび仲睦まじい写真を投稿しているが、距離感がSNSをざわつかせたこともあったという。

「2025年7月に『ティファニー銀座』のオープン記念セレモニーがおこなわれ、夫婦そろって登壇しました。カメラマンから指示されて慣れた様子で対応する上野さんに対し、和田さんは少々慌てた素振りを見せ、何度か上野さんに目線を向けていたのですが、彼女は目を合わせませんでした。

この様子がピリピリした印象を与えたのか、SNSで《なんだか怯えてる旦那さん》と、“険悪ムード” を心配する声があがってしまいました。

ただ、和田さんは2026年5月に夫婦でダイアナ・ロスさんのライブを観賞したツーショット写真をInstagramにアップするなど、親しい姿を見せています。今回の “アイコンタクトなし” 演奏から、夫婦が変わらない絆で結ばれていることを実感する向きも多かったようです」（同前）

結婚10周年、これからも夫婦の “アンサンブル” は続くことだろう。