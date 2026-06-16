開催：2026.6.16 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 12 - 0 [メッツ] MLBの試合が16日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとメッツが対戦した。 レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するメッツの先発投手はトビアス・マイヤーズで試合は開始した。 1回裏、4番 スペンサー・スティア 6球目を打ってサードゴロ