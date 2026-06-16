開催：2026.6.16

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 12 - 0 [メッツ]

MLBの試合が16日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとメッツが対戦した。

レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するメッツの先発投手はトビアス・マイヤーズで試合は開始した。

1回裏、4番 スペンサー・スティア 6球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 CIN 1-0 NYM、5番 ユジニオ・スアレス 6球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 3-0 NYM

2回裏、2番 ジェフリー・ブルデー カウント3-1から押し出しの四球でレッズ得点 CIN 4-0 NYM、3番 サル・スチュワート 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 5-0 NYM、5番 ユジニオ・スアレス 6球目を打ってセンターへの満塁ホームランでレッズ得点 CIN 9-0 NYM

8回裏、2番 ジェフリー・ブルデー 3球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 CIN 12-0 NYM

試合は12対0でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのチェース・バーンズで、ここまで8勝1敗0S。負け投手はメッツのトビアス・マイヤーズで、ここまで0勝2敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-16 11:10:10 更新