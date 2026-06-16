ららぽ・コストコ・イオンが集中する千葉の「地獄渋滞」国道357号 船橋市域東京都と千葉県のメインルートとなる国道357号は、千葉県船橋市を中心に激しい大渋滞が発生しています。その渋滞を解消するべく、事業が進められています。現在の状況はどうなっているのでしょうか。国道357号は東京湾をぐるりと1周するように、千葉市中央区から東京都のお台場、羽田空港を経て、神奈川県横須賀市を結ぶ国道です。通称「東京湾岸