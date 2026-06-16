ららぽ・コストコ・イオンが集中する千葉の「地獄渋滞」国道357号 船橋市域

東京都と千葉県のメインルートとなる国道357号は、千葉県船橋市を中心に激しい大渋滞が発生しています。



その渋滞を解消するべく、事業が進められています。現在の状況はどうなっているのでしょうか。

国道357号は東京湾をぐるりと1周するように、千葉市中央区から東京都のお台場、羽田空港を経て、神奈川県横須賀市を結ぶ国道です。通称「東京湾岸道路」と呼ばれています。

【画像】超便利!? これが「国道357号」渋滞解消への改良工事の内容です（19枚）

千葉県内では千葉市・検見川で国道14号 千葉街道と分岐したあと、海浜幕張・南船橋・二俣新町・市川塩浜・新浦安・舞浜と、東関東道・首都高湾岸線、JR京葉線と並行するように走り、東京都内に入って葛西・新木場・有明・大井とお台場エリアや港湾部を経由します。

千葉県北西部の千葉市内・習志野・船橋・市川の住民にとっては、千葉街道と合わせてたった2つしかない東京直通の下道第一選択ルートのひとつで、物流にとっても京葉工業地域から千葉港、東京港を経て京浜工業地帯を結ぶため、大型貨物車の通行も多くなっています。

しかし、並行する東関東道や湾岸線と違い、主要県道の交差点や周辺の商業施設なども多いことから、平日・土休日問わず、朝から晩まであちこちで渋滞しており、ラジオで357号の渋滞情報を聞かない日はありません。

特にひどいのが、船橋市のエリアです。

市川から先は立体交差がほぼできていますが、船橋は立体交差がなく、しかも船橋の港湾部は倉庫や工場に加えて「ららぽーと東京ベイ」や「イケア東京ベイ」など、大型商業施設が点在します。

さらに、習志野から千葉市美浜区にかけても東京湾沿いに「幕張メッセ」「イオンモール幕張副都心」「コストコホールセール幕張倉庫店」が集中し、そこへの往来のクルマも357号を通ることから、休日の夕方には東京方面に行く西行で、首都圏一般道屈指の渋滞が発生します。

渋滞が発生するポイントもその名前を挙げればきりがなく、「西浦」「栄町」「湊町」「日の出」「浜町2丁目」「若松」と、船橋市域のほぼすべての交差点が「主要渋滞箇所」に指定されています。

ここを回避しようとしても、そもそも東京方面に向かうヨコ軸は貧弱で、ルートの選択肢はゼロに等しく、結局は同じように大渋滞している千葉街道を使うしかありません。高速で逃げようにも東関東道や京葉道路も混み、まさに逃げ場のない地獄の様相です。

それを改善するべく「船橋市域改良」として、習志野市との境の交差点である若松から、東京寄りの市川の手前までの3.5kmで、2010年度から事業が進められています。最終的には右折レーン・左折レーンの設置、本線の3車線化も図り、容量の急増を図ります。

まずは右折レーンの敷設から始まりました。357号は東関東道のわきを通っているため、ちょうど東関東道の高架下スペースを使って右折レーンを通し、直進して東京方面に向かうクルマとのバッティングが減っています。

また、2015年からは栄町交差点を先頭に、栄川を流れる栄橋まで拡幅が始まっており、まだ左車線は左折レーンとなっているものの、将来の3車線の姿が少しずつ見え始めています。

では、今後の計画はどうなっているのでしょうか。

2026年6月8日に、千葉国道事務所は「第13回千葉県湾岸地域渋滞ボトルネック検討ワーキンググループ」を開催。そこで357号の船橋市域についても触れられています。

2026年度では栄町交差点の先、東京方面では再び2車線に戻っている末広橋を3車線にする工事が進められています。工事の予定は12月下旬までで、それに伴って歩道が通行できなくなっています。

また、日の出交差点手前の海老川大橋でも3車線化に向けて工事が実施されているところで、橋を拡幅して海側に1車線をつくっています。まだ橋の下部の工事を行っている段階で、追加される1車線の姿は見えません。

ただし、工事で発生した残土から有機金属が混じっていたり、古い護岸やコンクリート殻などの埋蔵物が出てきたことから、処理に時間と費用が追加で発生しており、スムーズとはいえない状況です。そこから習志野側の若松まではまだ手付かずです。

反対の千葉方面に向かう東行は、左折レーンの設置や右折レーンの延伸くらいの着手となります。

いずれにしても、船橋市域は河川と橋りょうがいくつもあり、拡幅するだけでも相応の工数がかかり、工事が難しい区間でもあります。

少しずつ進んではいるものの、現在のところは市川から新木場までのような「高架で交差点スルー」する計画はありません。果たして拡幅と3車線化のみで渋滞が解消するのか、今後の進捗と開通後の効果に期待がかかります。