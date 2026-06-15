タレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王が１５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。１６日に自身がプロデュースを手がけるシンガー・ソングライター「ピコ太郎」の新曲「岐阜県ソング」のミュージックビデオ（ＭＶ）を岐阜県庁前のぎふ結のもり公園で撮影することを明かし、撮影に協力してくれるエキストラを緊急募集した。古坂は「【ＭＶ撮影参加者募集】」とポスト。「岐阜で岐阜の都道府県ソングを一緒に聴く！た