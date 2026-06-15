《ニュージーランドの留置所入ってました。入国の際、6時間以上尋問を受け、薬物検査をされた挙句、入国拒否》

6月12日、自身のXでそう明かしたセクシー女優・福田ゆあのポストが話題となっている。

「福田さんはXのサブアカウントで冒頭のように切り出すと、続けて《警察10人程来て荷物没収され、汚い独房にいれられて、只今日本へ強制送還》と、日本へ強制送還されていたことを告白。その上で、《経歴傷ついたから他国の入国も厳格になるのでもう一人旅出来ないかもです もう笑って》とポストを締めました。15日現時点までに3100万回を超えるインプレッションを記録する注目度となっています。

福田さんは、ユーザーからの《日本のパスポートでもそんなことになるなんて衝撃なんだけど、差し支えなければ何が原因だったのか教えてもらえますか？》というコメントに、《ホテルと航空券とツアーバスは予約してたんやけど、詳しいスケジュールとかアクティビティ予約してなかったの。時間縛られるの嫌いやからゆっくり自然楽しもうと思って。ただこれが観光だと認められませんって言われました》と説明。

日本大使館にも連絡したものの、《「海外の入国拒否はこちらが受け持つ仕事じゃありません」って凄い酷い対応されたの》などと顛末を報告。別のユーザーのコメントに《国際問題化した方がいいよね》と返すなど、やるせない感情をつづっています」（スポーツ紙記者）

福田の投稿には、著名人らも言及。元フジテレビアナウンサーで現在はフリーの長谷川豊氏は、自身のXで福田のポストに触れつつ《ご本人は「国際問題にして欲しい」とポスト。いやいやいや（苦笑）。ニュージーランドの入国管理局がちゃんと仕事しただけとしか…（逆によくそれで入国できると思ったなぁ…）。》と投稿。さらにポストを続け、《僕も昨日の朝にベトナムから帰ってきたけど、そもそも「出国」は別にいいけど「入国」は「疑わしいなら入国させない」は当たり前。 安全です、と証明するのはこちら側の責任。 文句あるなら普通の仕事をしていればいいだけであって…。国際問題って（笑）。 なるわけないだろうに》と、福田のポストをバッサリ切り捨てた。

「この件に同様の事例を挙げて突っ込んだのが、実業家でタレントのひろゆき氏です。ひろゆき氏はXで福田さんのポストを引用しつつ、《キャバクラやAV女優が儲かるから、、と、気軽に考える人へ。AV女優だとバレるだけで外国に入国出来ずに留置場に入れられます。文句言っても相手にされません》と投稿。続けて、《他国で入国拒否させるとアメリカは大使館でVISAを取らないと入国出来なくなります。友達にハワイ旅行に誘われても、一生行けません》とつづりました。

なおも、ひろゆき氏は『売春目的で入国が疑われたケース』の一例を紹介しつつ、《風俗嬢の友達と入国しようとした友人まで入国拒否。友達まで一生ハワイに行けない呪い。何の仕事してるか説明出来ないキラキラしたSNSやってる人と海外旅行に行くのは要注意ですね》と主張。トヨタの社員が一人旅しても疑われないが、《整形して、派手め恰好をしてると、そういう目で見られます》と持論を述べました」（前出・スポーツ紙記者）

すると、今度はひろゆき氏のポストを長谷川氏が引用。「本当に旅行目的」なのであればVISAは降りると述べ、その取得方法を詳しく説明。《一生アメリカに入れないなんて事は決してありません。》と説明した上で、福田さんのケースに《今回のケースは誰が見ても怪しすぎるから拒否されただけです。職業差別でもなんでもありません。普通の対応です。》と、改めてニュージーランドの入国管理局の対応を評価した。

「今回の福田さんがどうかはさておいて、以前から、日本のセクシー女優の海外での出稼ぎ案件が常々囁かれてきたことは事実です。企画系のセクシー女優から、実際の経験談を聞かされたことは何度もありますからね。長谷川氏も最初のポストのコメント欄では、ユーザーから寄せられたそうした疑惑に持論を述べており、今回の福田さんのようなケースは今後、増えていくかもしれませんね」（前出・スポーツ紙記者）

セクシー女優という仕事の意外なリスクが明らかになったというわけだ。