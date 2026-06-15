オランダ代表FWデパイのDF谷口彰悟に対するファウルが物議オランダ代表FWメンフィス・デパイは、現地時間6月14日に行われた日本代表戦（2-2）に途中出場した。試合終盤にDF谷口彰悟に対して激しいファウルを見舞った場面が物議を醸しており、オーストリアの大衆紙「クローネン・ツァイトゥング」は「サッカーとは関係ない」と問題視している。物議のシーンは2-1でオランダがリードして迎えた後半38分だった。途中出場のデパイ