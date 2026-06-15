エイチ・アイ・エス（HIS）は、2027年度から2030年度にかけての中期経営計画「HIS Group Vision 2030」を明らかにした。創業50周年を迎える2030年に向け、旅行事業で培った基盤を土台に多様な事業がシナジーを生むポートフォリオの構築を目指す。最終年度の数値目標は、総取扱高1兆円（2025年度比144％）、売上高5,000億円（同134％）、EBITDA350億円、営業利益250億円（同215％）、営業利益率5.0％、自己資本比率20％、ROIC7％、R