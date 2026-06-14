小説『夫婦善哉』で知られる無頼派の作家オダサクこと織田作之助。しかし、彼が33歳で早世したとき“内縁の妻”が看取ったことはあまり知られていない。のちにバーのマダムとして有名になるが、心にはずっと作之助への思いを抱えて生きた織田昭子（ペンネーム）の生涯を文筆家の平山亜佐子さんが追った――。織田作之助、1945年頃、『昭和史 第13巻』（毎日新聞社）より（写真＝PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）■女優とな