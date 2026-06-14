オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、FIFAワールドカップ2026 グループステージ初戦の日本代表戦でGKバルト・フェルブルッヘン（ブライトン/イングランド）を起用する方針を示した。13日、オランダメディア『テレグラフ』が同指揮官のコメントを伝えている。現在23歳のフェルブルッヘンは、2023年10月に代表デビューを飾って以来、第1GKとして定着。ここまで通算29試合に出場しており、自身初のW杯の舞台でも守護神