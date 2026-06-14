オランダ代表守護神、直前の親善試合で負傷交代も日本戦出場へ問題なし…指揮官「すべての練習に参加できた」

オランダ代表守護神、直前の親善試合で負傷交代も日本戦出場へ問題なし…指揮官「すべての練習に参加できた」