2026年7月24日（金）公開となる『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画 2026』。本予告映像と本ポスターが公開。主題歌はYUTAの『Dreams Never Sleep』に決定した。＞＞＞本ポスター画像や主題歌と担当するYUTAをチェック！（写真4点）『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する