●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り 6/12終値 決算期 1積水ハウスＲ8.50 79,60026/04 2ホテルリート6.71 77,10026/12 3ミラースＲ6.48 83,30026/08 4マリモリート6.44108,70026/06 5ホテルレジＲ6.36 64,10026/05 6セント