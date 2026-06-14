【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (6月12日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 6/12終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 8.50 79,600 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.71 77,100 26/12
3 <3492> ミラースＲ 6.48 83,300 26/08
4 <3470> マリモリート 6.44 108,700 26/06
5 <3472> ホテルレジＲ 6.36 64,100 26/05
6 <3488> セントラルＲ 6.36 105,200 26/08
7 <3463> いちごホテル 6.35 112,300 26/07
8 <2989> 東海道リート 6.30 102,500 26/07
9 <8963> ＩＮＶ 6.20 61,100 26/06
10 <401A> 霞ヶ関ホテル 6.19 94,800 26/07
11 <2972> サンケイＲＥ 6.18 115,300 26/08
12 <2971> エスコンＪＰ 6.13 115,100 26/07
13 <3468> スターアジア 6.02 54,800 26/07
14 <3476> Ｒみらい 5.99 43,400 26/04
15 <8966> 平和不リート 5.92 134,900 26/05
16 <3451> トーセイＲ 5.83 130,400 26/04
17 <8958> グロバワン 5.82 110,000 26/09
18 <3290> Ｏｎｅリート 5.79 74,900 26/08
19 <3455> ヘルスケアＭ 5.77 109,600 26/07
20 <3296> 日本リート 5.71 84,800 26/06
21 <8960> ユナイテッド 5.67 160,400 26/05
22 <3249> 産業ファンド 5.63 142,100 26/07
23 <3466> ラサールロジ 5.55 145,600 26/08
24 <3292> イオンリート 5.53 122,600 26/07
25 <3287> 星野Ｒリート 5.47 237,800 26/04
26 <3487> ＣＲＥロジ 5.40 142,300 26/06
27 <8964> フロンティア 5.40 81,500 26/06
28 <3459> サムティＲ 5.39 96,500 26/07
29 <8953> 都市ファンド 5.33 111,800 26/08
30 <8972> ＫＤＸ不動産 5.29 157,600 26/04
31 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.20 119,600 26/08
32 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 5.19 154,100 26/08
33 <8954> オリックスＦ 5.15 95,200 26/08
34 <8967> 日本ロジ 5.09 93,000 26/07
35 <8979> スターツプロ 5.03 184,900 26/04
36 <8986> 大和証券リビ 5.00 100,400 26/09
37 <3281> ＧＬＰ 4.96 133,700 26/08
38 <8961> 森トラストＲ 4.94 73,400 26/08
39 <3462> 野村マスター 4.90 150,700 26/08
40 <8984> ハウスリート 4.89 119,500 26/08
41 <8975> いちごオフィ 4.87 93,400 26/04
42 <3234> 森ヒルズＲ 4.85 127,800 26/07
43 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.77 131,700 26/04
44 <3471> 三井不ロジ 4.73 105,900 26/07
45 <3279> ＡＰＩ 4.72 134,400 26/05
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株探ニュース
順位 コード 銘柄 利回り 6/12終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 8.50 79,600 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.71 77,100 26/12
3 <3492> ミラースＲ 6.48 83,300 26/08
4 <3470> マリモリート 6.44 108,700 26/06
5 <3472> ホテルレジＲ 6.36 64,100 26/05
6 <3488> セントラルＲ 6.36 105,200 26/08
7 <3463> いちごホテル 6.35 112,300 26/07
8 <2989> 東海道リート 6.30 102,500 26/07
9 <8963> ＩＮＶ 6.20 61,100 26/06
10 <401A> 霞ヶ関ホテル 6.19 94,800 26/07
11 <2972> サンケイＲＥ 6.18 115,300 26/08
12 <2971> エスコンＪＰ 6.13 115,100 26/07
13 <3468> スターアジア 6.02 54,800 26/07
14 <3476> Ｒみらい 5.99 43,400 26/04
15 <8966> 平和不リート 5.92 134,900 26/05
16 <3451> トーセイＲ 5.83 130,400 26/04
17 <8958> グロバワン 5.82 110,000 26/09
18 <3290> Ｏｎｅリート 5.79 74,900 26/08
19 <3455> ヘルスケアＭ 5.77 109,600 26/07
20 <3296> 日本リート 5.71 84,800 26/06
21 <8960> ユナイテッド 5.67 160,400 26/05
22 <3249> 産業ファンド 5.63 142,100 26/07
23 <3466> ラサールロジ 5.55 145,600 26/08
24 <3292> イオンリート 5.53 122,600 26/07
25 <3287> 星野Ｒリート 5.47 237,800 26/04
26 <3487> ＣＲＥロジ 5.40 142,300 26/06
27 <8964> フロンティア 5.40 81,500 26/06
28 <3459> サムティＲ 5.39 96,500 26/07
29 <8953> 都市ファンド 5.33 111,800 26/08
30 <8972> ＫＤＸ不動産 5.29 157,600 26/04
31 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.20 119,600 26/08
32 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 5.19 154,100 26/08
33 <8954> オリックスＦ 5.15 95,200 26/08
34 <8967> 日本ロジ 5.09 93,000 26/07
35 <8979> スターツプロ 5.03 184,900 26/04
36 <8986> 大和証券リビ 5.00 100,400 26/09
37 <3281> ＧＬＰ 4.96 133,700 26/08
38 <8961> 森トラストＲ 4.94 73,400 26/08
39 <3462> 野村マスター 4.90 150,700 26/08
40 <8984> ハウスリート 4.89 119,500 26/08
41 <8975> いちごオフィ 4.87 93,400 26/04
42 <3234> 森ヒルズＲ 4.85 127,800 26/07
43 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.77 131,700 26/04
44 <3471> 三井不ロジ 4.73 105,900 26/07
45 <3279> ＡＰＩ 4.72 134,400 26/05
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