●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】

順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 6/12終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　8.50　 79,600　　26/04
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.71　 77,100　　26/12
　3　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.48　 83,300　　26/08
　4　　<3470>　マリモリート　　　6.44　108,700　　26/06
　5　　<3472>　ホテルレジＲ　　　6.36　 64,100　　26/05
　6　　<3488>　セントラルＲ　　　6.36　105,200　　26/08
　7　　<3463>　いちごホテル　　　6.35　112,300　　26/07
　8　　<2989>　東海道リート　　　6.30　102,500　　26/07
　9　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.20　 61,100　　26/06
　10　 <401A>　霞ヶ関ホテル　　　6.19　 94,800　　26/07

　11　 <2972>　サンケイＲＥ　　　6.18　115,300　　26/08
　12　 <2971>　エスコンＪＰ　　　6.13　115,100　　26/07
　13　 <3468>　スターアジア　　　6.02　 54,800　　26/07
　14　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.99　 43,400　　26/04
　15　 <8966>　平和不リート　　　5.92　134,900　　26/05
　16　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.83　130,400　　26/04
　17　 <8958>　グロバワン　　　　5.82　110,000　　26/09
　18　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.79　 74,900　　26/08
　19　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.77　109,600　　26/07
　20　 <3296>　日本リート　　　　5.71　 84,800　　26/06

　21　 <8960>　ユナイテッド　　　5.67　160,400　　26/05
　22　 <3249>　産業ファンド　　　5.63　142,100　　26/07
　23　 <3466>　ラサールロジ　　　5.55　145,600　　26/08
　24　 <3292>　イオンリート　　　5.53　122,600　　26/07
　25　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.47　237,800　　26/04
　26　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　5.40　142,300　　26/06
　27　 <8964>　フロンティア　　　5.40　 81,500　　26/06
　28　 <3459>　サムティＲ　　　　5.39　 96,500　　26/07
　29　 <8953>　都市ファンド　　　5.33　111,800　　26/08
　30　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　5.29　157,600　　26/04

　31　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　5.20　119,600　　26/08
　32　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　5.19　154,100　　26/08
　33　 <8954>　オリックスＦ　　　5.15　 95,200　　26/08
　34　 <8967>　日本ロジ　　　　　5.09　 93,000　　26/07
　35　 <8979>　スターツプロ　　　5.03　184,900　　26/04
　36　 <8986>　大和証券リビ　　　5.00　100,400　　26/09
　37　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.96　133,700　　26/08
　38　 <8961>　森トラストＲ　　　4.94　 73,400　　26/08
　39　 <3462>　野村マスター　　　4.90　150,700　　26/08
　40　 <8984>　ハウスリート　　　4.89　119,500　　26/08

　41　 <8975>　いちごオフィ　　　4.87　 93,400　　26/04
　42　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.85　127,800　　26/07
　43　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.77　131,700　　26/04
　44　 <3471>　三井不ロジ　　　　4.73　105,900　　26/07
　45　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.72　134,400　　26/05

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