サッカー日本代表の一番くじが発売された日本代表のグッズが当たる一番くじ「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」が、6月13日に発売され「プレミア価格になりそう」「可愛いすぎるやろ」など大好評となっている。今回のくじでは、A賞に「サイン入りサマーケットinエンブレムクッション」、B賞に背面にロゴをあしらった「法被（最高の景色を2026）」が登場。さらに、目がキラキラした「きららいずマスコット